Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

В промзоне в Киришах в Ленинградской области вспыхнул пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), основной целью которой был расположенный в городе нефтезавод. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

© Ибрагим Кумыков/ТРК Таврия/ТАСС

По словам чиновника, пожар уже удалось локализовать.

«Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез)», — заявил он.

Дрозденко добавил, что жертв в городе, который атаковала Украина, нет.

Также он назвал число сбитых над регионом беспилотников — по его словам, над Ленобластью уничтожили 29 летательных аппаратов.

Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

Ранее Минобороны России выпустило заявление о массированной атаке ВСУ перед объявленным Киевом режимом тишины.