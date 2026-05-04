В Иране опровергли информацию о причастности к ударам по ОАЭ

Иранская сторона не атаковала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщила IRIB со ссылкой на высокопоставленного военного.

«Иран не имел никаких намерений или целей атаковать ОАЭ», — сказал он журналистам.

В понедельник, 4 мая Минобороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Позже Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями сообщило, что силы противовоздушной обороны страны реагируют на «ракетную угрозу». Людей попросили оставаться в безопасном месте и следить за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений.

