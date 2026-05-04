Пентагон разрешил военнослужащим, задействованным в миссии на Ближнем Востоке, наносить удары по иранским военным кораблям, пишет портал Axios со ссылкой на источник в администрации США.

Собеседник агентства заметил, что руководство внесло изменения в правила боевых действий для американских сил в макрорегионе.

В рамках новых правил, объяснил источник, военным разрешили атаковать «все, что представляет непосредственную угрозу» для нефтетанкеров и сухогрузов, пересекающих Ормузский пролив.

В частности, допускается нанесение ударов по быстроходным и безэкипажным катерам КСИР, точкам запуска иранских ракет.

Ранее в США сообщили, что операция «Свобода», анонсированная американским лидером Дональдом Трампом, проходит успешно — через Ормуз прошли два американских торговых судна.

В КСИР подчеркнули, в свою очередь, что заявления американских официальных лиц беспочвенны и полностью сфабрикованы — ни одно коммерческое судно не прошло через пролив за последние несколько часов.

Кроме того, корпус опубликовал и распространил через дружественные ресурсы карту зоны контроля судоходства в Ормузском проливе.