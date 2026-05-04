Генерал раскрыл, откуда могли лететь дроны на Рязань

ВСУ могли запустить дроны на Рязань с помощью диверсантов. Как сообщает aif.ru, об том заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что в ночь на 4 мая над Рязанской областью сбили два беспилотника. Днем 3 мая над территорией региона сбили еще четыре дрона.

«Рязань далеко от линии соприкосновения, очень далеко. Поэтому говорить, что будут прилеты через прямую линию, я бы не стал. Скорее всего, дроны проходили со стороны Волги», — отметил Попов.

Он не исключает, что к запускам причастны диверсанты, которые могут находиться на территории РФ. Генерал заметил, что у ВСУ сейчас «большая вариабельность» организации запусков, а Киеву в разработке способов помогали немецкие и британские инструкторы и специалисты.