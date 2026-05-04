Тральщик "Полярный" передали ВМФ России

В Балтийске на новейшем морском тральщике "Полярный" подняли Андреевский флаг. Тральщик проекта 12700 "Александрит" будет служить на Северном флоте.

Первый подъем флага произвел командир морского тральщика капитан 3 ранга Виталий Кабанов, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

"Полярный" успешно прошел все госиспытания в морских полигонах Балтийского флота. Экипаж корабля проверил работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения.

Морской тральщик "Полярный" - десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ России. Его водоизмещение - 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

Тральщики данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. На них предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций.

Достоинство корпуса - высокая прочность, она обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.