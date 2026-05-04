В Финляндии ожидают новых инцидентов с беспилотниками

В Финляндии возможны новые инциденты с нарушением воздушного пространства страны беспилотными летающими аппаратами. Такое мнение высказал в соцсети X депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела, сообщает РИА Новости.

По его словам, новое нарушение воздушного пространства страны БПЛА вполне возможно и не должно вызывать удивления.

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — констатировал он.

Ранее в Финляндии упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы» и о расследовании инцидентов. А в МИД Украины сообщили, что Киев «принес извинения». Накануне стало известно, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения беспилотниками финского воздушного пространства.

При этом расчеты ПВО в ночь на 3 мая сбили 334 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе свыше 60 — над Ленобластью. По данным из открытых источников, дроны прошли через воздушное пространство Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.