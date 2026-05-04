В Британии оценили уровень угрозы в Ормузском проливе

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) заявило, что в Ормузском проливе сохраняется критический уровень угрозы для кораблей. Об этом сообщается на сайте организации.

UKMTO публикует данные, предназначенные для судовладельцев, операторов и моряков. В частности, в материалах подробно описываются «усиленные меры безопасности со стороны США», введенные для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив.

«Уровень угрозы морской безопасности в районе пролива остается критическим из-за продолжающихся военных операций в регионе», - заявили в UKMTO.

В организации посоветовали морякам быть готовыми к усиленному военно-морскому присутствию, повышенным мерам защиты, возможным запросам по УКВ-связи и скоплению судов в районах якорных стоянок.

Капитанам судов UKMTO рекомендует обеспечить непрерывное наблюдение на 16-м канале УКВ-связи. При планировании маршрута необходимо заранее оценивать близость к зонам минной опасности и учитывать любые сообщения об угрозах на пути следования. О любой подозрительной активности следует незамедлительно докладывать в официальные центры регистрации происшествий.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Под обстрелы также попали Дубай, Абу-Даби, Доха и Манама. Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, был фактически закрыт.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 4 мая американские военные начнут сопровождать заблокированные в Ормузском проливе суда и «безопасно выводить их из этих ограниченных вод». В Иране сообщили, что будут рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня.