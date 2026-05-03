На Украине увидели дрон-имитатор

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщил о якобы появлении дрона-имитатора во время ударов Вооруженных сил (ВС) России.

«Противник, после продолжительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА имитаторы "Пародия"», — сообщил Бескрестнов.

По его словам, задачей дрона-имитатора является отвлечение внимания систем противовоздушной обороны Украины. Он отмечает, что таких дронов было якобы несколько десятков.

Ранее Сергей Бескрестнов заявил, что его дом был атаконов дроном типа «Герань-20». Он также показал свой дом после удара.