В Польше стартовали учения НАТО

3,5 тысячи военнослужащих из США и ряда других государств-членов Североатлантического альянса, а также несколько сотен единиц военной техники принимают участие в учениях Amber Shock 2026, которые были организованы в Польше на полигоне в Ожише, сообщает радиостанции RMF24.

Учения, как следует из сообщения, продлятся до 8 мая. Они завершатся стрельбой боевыми патронами.

Amber Shock - часть масштабных учений Saber Strike, которые проводятся не тольков в Польше, но также в Литве и в Финляндии.

В учениях принимают участие военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США.