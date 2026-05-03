Дрон ВСУ нарушил воздушное пространство Эстонии

Руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии заявил, что воздушное пространство страны нарушил украинский беспилотный аппарат.

© Московский Комсомолец

Арнольд заявил в комментарии телерадиокомпания ERR что существовал риск появления в воздушном пространстве Эстонии и некоторых других дронов из участвовавших в "достаточно масштабной атаке" БПЛА.

Аппарат, нарушивший воздушное пространство, через некоторое время его покинул, следует из слов Арнольда.

Утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа получили предупреждение об угрозе дронов, которое позже было отменено.