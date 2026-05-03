Стало известно, откуда ВСУ атаковали Ленобласть

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru предположил, что для ударов такой дальности ВСУ могли использовать беспилотники, способные преодолевать до 1500 километров. По его мнению, аппараты, оснащенные системами искусственного интеллекта для прокладки маршрута, могли быть запущены из Сумской или Черниговской областей Украины.

«И там работают не одни украинцы. Вся эта корпорация называется «Европа объединенная», — подчеркнул эксперт, указывая на то, что украинская армия проводит подобные операции при активной поддержке европейских партнеров.

В ночь на 3 мая Ленинградская область отразила масштабную атаку БПЛА. Согласно данным из Telegram-канала «Александр ДроZденко», опубликованным губернатором региона Александром Дрозденко, интенсивность налета была крайне высокой, а основной целью стал морской торговый порт Приморск.

«Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — сообщил Дрозденко.

Губернатор также выразил благодарность военным за работу, отметив, что отбой воздушной опасности был объявлен в 8:35 утра.

Первые сообщения об отражении атаки начали поступать в Telegram-канал губернатора в 03:52, когда было подтверждено уничтожение первых 35 БПЛА. В 04:18 сообщалось о 43 сбитых аппаратах, к 05:42 — о 51, а к 07:03 число ликвидированных целей достигло 59. Весь процесс сопровождался непрерывной работой сил ПВО до момента полного снятия угрозы.