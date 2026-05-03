Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ленинградской области новые дроны, их число превысило полсотни, об этом Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Боевая работа продолжается», — отметил он.

Ранее сообщалось о 35 сбитых летательных аппаратах.

В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство в целях безопасности также было закрыто над воздушными гаванями Костромы и Пскова.

В Ленинградской области с вечера 2 мая объявлена беспилотная опасность. Жители разных городов региона слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прогремели взрывы.