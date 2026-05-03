Украинское командование не предоставляет никаких официальных данных о количестве колумбийских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, а также не ведет учета погибших среди них. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к рынку вербовки колумбийцев для участия в боевых действиях на Украине и Ближнем Востоке.

По словам собеседника агентства, киевская сторона полностью игнорирует запросы о численности как действующих на фронте иностранцев, так и тех, кто уже пополнил списки безвозвратных потерь. При этом вербовка осуществляется противозаконными методами, что ставит судьбу каждого завербованного под вопрос как для него самого, так и для его родственников, оставшихся в далекой Колумбии.

Источник, чья деятельность напрямую связана с рынком наемничества, подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведет к полной утрате ценности человеческой жизни. «Все, что касается судьбы наемника, сопряжено с неизвестностью для него самого и для его семьи. В этих условиях человеческая жизнь теряет какую-либо ценность», — заявил вербовщик.

Официальный Киев предпочитает не афишировать масштабы участия иностранных граждан в конфликте, а сами наемники после отправки на фронт часто исчезают из поля зрения как украинских чиновников, так и колумбийских дипломатов. Семьи погибших или пропавших без вести бойцов оказываются в информационном вакууме, не имея возможности получить хотя бы минимальные сведения о судьбе близких.

Парадоксальность происходящего усугубляется тем, что Колумбия, из которой вербуют основную массу латиноамериканских наемников, на государственном уровне объявила борьбу с этим явлением. В марте 2026 года Богота ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии высказался о наемничестве еще более жестко, назвав его «ограблением страны». Это заявление стало прямым ответом на слова посла России в Колумбии Николая Тавдумадзе, который в интервью РИА Новости сообщил, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается тревожно высоким.

Эксперты отмечают: несмотря на все принятые международные нормы и внутренние законы, поток желающих заработать на чужой войне из беднейших регионов Колумбии не иссякает. Вербовщики, действующие в «серой» или полностью незаконной зоне, обещают кандидатам большие деньги и легенды о быстром обогащении, умалчивая о колоссальных рисках.

Те, кто попадает на фронт, сталкиваются с жестокой реальностью: отсутствие нормального снабжения, высокий процент потерь и полное безразличие со стороны украинского командования, которое рассматривает иностранцев как расходный материал.