Прилепин поделился успехами сына в зоне СВО

В интервью ТАСС офицер Росгвардии и писатель Захар Прилепин сообщил о высоких результатах, которых достигает в зоне спецоперации подразделение «Родня». В этом формировании, созданном самим Прилепиным и его соратниками в 2023 году, служит его 21-летний сын Игнат. По словам отца, молодой человек уже пять месяцев находится в районе проведения СВО, что ранее не разглашалось.

Прилепин отметил, что сын полностью влился в коллектив бойцов. Юноша попал в одно из сильнейших подразделений, демонстрирующее выдающиеся успехи на своем участке фронта. Это, как подчеркнул писатель, привело к преображению Игната, который теперь испытывает необычайную гордость и начинает осознавать свое истинное предназначение.

Отвечая на вопрос о продлении своего военного контракта, срок которого истекает в мае, Прилепин уточнил, что с большой долей вероятности примет положительное решение. Однако окончательный выбор требует внимательного рассмотрения некоторых семейных и бытовых обстоятельств.

Ранее писатель уже высказывался на тему культурного сближения России и Украины. Он указывал, что в этом процессе может быть полезен исторический опыт Советского Союза, власти которого сумели интегрировать Украину в единое государство, учитывая ее культурную специфику.