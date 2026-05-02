Собянин сообщил о массовой атаке БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Он сообщил о сбитии ПВО шести беспилотников. Об уничтожении первых пяти дронов Собянин написал в период с 2 до 4:30 ночи 2 мая. Про шестой — в 8:11.

«ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал мэр Москвы.

В ночь на 2 мая средства ПВО сбили более 200 беспилотников над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.