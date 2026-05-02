Европейская страна подняла истребители у границы с Украиной

Ночью в субботу Румыния поднимала в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за группы беспилотников, сообщило министерство нацобороны страны.

Радары румынского военного ведомства зафиксировали группу «из 20 российских беспилотников». По данным министерства, они двигались «в направлении Исмаила (Украина)». Два истребителя F-16 «из боевой службы воздушной полиции» вылетели около 2 часов ночи «с 86-й авиабазы в Фетешти», говорится в заявлении на сайте. При этом никаких доказательств не приводится.

Утверждается, что наземные радары зафиксировали в районе Килии «кратковременное проникновение» в воздушное пространство Румынии одного из дронов.

Североатлантический альянс усилил мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув новые системы раннего предупреждения. А парламент страны ранее принял закон, который дает право сбивать БПЛА, нарушающие воздушное пространство.

Москва не раз подчеркивала: обвинения в нарушении РФ воздушного пространства европейских стран беспочвенны.