ВСУ атаковали Ленобласть

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 2 мая вновь атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 06:07.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за 40 минут в воздушном пространстве 47-го региона было перехвачено и уничтожено два вражеских беспилотника.

«Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Губернатор также добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников.