В Ленинградской области сбили 35 беспилотников
Системы противовоздушной обороны ликвидировали 35 беспилотных летательных аппаратов на территории Ленинградской области.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО уничтожены 35 БПЛА в Ленинградской области», — написал глава региона.
Дрозденко пояснил, что в настоящий момент боевая работа по отражению атаки продолжается.
Ранее силы ПВО ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области.