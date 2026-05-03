В Ленинградской области сбили 35 беспилотников

Системы противовоздушной обороны ликвидировали 35 беспилотных летательных аппаратов на территории Ленинградской области.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО уничтожены 35 БПЛА в Ленинградской области», — написал глава региона.

Дрозденко пояснил, что в настоящий момент боевая работа по отражению атаки продолжается.

Ранее силы ПВО ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области.