FT озвучила плохую новость для Украины

США уведомили своих союзников о длительных задержках в поставках ракетных вооружений. Причина — истощение американских арсеналов на фоне войны с Ираном. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на девять источников.

По данным издания, соответствующие предупреждения получили партнеры Вашингтона в Великобритании, Литве, Польше и Эстонии. Еще два собеседника газеты подтвердили, что аналогичную информацию довели до союзников в Азии.

В основе задержек, как уточняет газета, лежит обеспокоенность Пентагона доступностью вооружений после двух месяцев бомбардировок Ирана. Это также вынудило США перебрасывать вооружение из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский. FT называет это плохим сигналом для Украины, учитывая уже существовавшие опасения по поводу сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Издание подчеркнуло, что задержки затронут поставки боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поразился заявлению сенатора-республиканца Митча Макконнелла об Украине, который раскритиковал Министерство войны США за задержку поставок военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.