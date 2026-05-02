Марочко оценил перспективы ВС России в ДНР

Взяв под контроль Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России подготовили плацдарм для наступления на север. Перспективы оценил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«После освобождения Новоалександровки наши военнослужащие подготовили неплохой плацдарм для продвижения в северном направлении», — подчеркнул Марочко.

Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Долгой Балке в ДНР

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны у Гришино в ДНР.