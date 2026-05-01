Зеленский объявил о реформе армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о реформе армии страны с июня. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале главы государства.

По его словам, в мае состоится согласование всех ключевых инициатив. Так, например, Зеленский заявил, что будет прорабатываться вопрос увеличения выплат бойцам.

«Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен (51 тысяча рублей. — прим. ред. "Ленты.ру") для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров достойный и ощутимо высокий уровень выплат», — заявил он.

Также он поручил обеспечить специальные контракты для пехотинцев с зарплатой в 250-400 тысяч гривен (425 — 680 тысяч рублей), в зависимости от выполнения задач на поле боя. Кроме того, Зеленский захотел поменять подход к комплектации подразделений и усилить контрактную систему.

«Обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы мобилизованных ранее на основе четких временных критериев», — заключил украинский президент.

Ранее стало известно, что на Украине обсуждают ограничение количества отсрочек для сотрудников предприятий. Уточнялось, что количество квот для бронируемых сотрудников хотят снизить с 50 процентов до 30.