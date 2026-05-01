ВС РФ полностью уничтожили производство дронов «Рубака»

Ракетный удар полностью уничтожил состоящую из трех больших цехов промышленную площадку в Полтаве, на которой украинские специалисты собирали дроны-камикадзе «Рубака». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, подпольный завод находился в 8 км от Полтавы и был одним из ключевых предприятий в сфере производства БПЛА «Рубака».

ВСУ применяло беспилотники этого типа для атак по городам Крыма, Кубани, Волгоградской и Воронежской областей.

Дрон «Рубака» оснащался боевой частью КЗ-5 — это 12,5-килограммовый снаряд с 8,5 кг взрывчатого вещества. Он мог нести 15 кг нагрузки на 900 км со скоростью 170 км/ч. Одна единица стоила 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВСУ находятся дроны различных типов. Часть из них доставляется из европейских стран, часть собирается на украинских площадках из китайских, американских, немецких, японских комплектующих.

Беспилотники самолетного типа, такие, как «Лютый», «Бобр», «Рубака», используются для ударов по российским городам; дроны-камикадзе, гексакоптеры применяются на фронте.