Маршрут наемников из Колумбии на Украину раскрыли

Наемников из Колумбии, которых вербуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ), принимают на польско-украинской границе и затем везут в части.

Об этом «Ленте.ру» рассказал анонимный источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и в страны Ближнего Востока.

«Наемники добираются до границы Польши и Украины, где их принимают в пограничных воинских частях (...). Их отвозят в воинские части для обучения, затем отправляют в зону боевых действий, а далее связь теряется», — описал он, добавив, что конкретные маршруты могут различаться.

По данным источника, требования к наемникам постепенно снижаются из-за все большей нехватки личного состава в ВСУ. Опыт службы в армии или полиции остается преимуществом, но уже не является обязательным. Кроме того, в некоторых случаях смягчаются возрастные ограничения.

Вербовщики обещают потенциальным наемникам стабильные выплаты, оплату перелета, помощь с оформлением документов, поддержку по прибытии, а также содействие в получении украинского гражданства. При этом в одних случаях колумбийцам предлагают службу вдали от фронта, однако в других не исключают участие в боевых задачах с высоким риском для жизни, что оплачивается выше.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего гражданина Ирландии Риса Бирна. Его обвиняют в участии в вооруженным конфликте в качестве наемника.