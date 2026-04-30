Бомбардировщик B-1B впервые замечен с гиперзвуковой ракетой AGM-183 ARRW

В социальных сетях впервые появилась фотография американского бомбардировщика B-1B Lancer ("Улан") с подвешенной в передней части фюзеляжа гиперзвуковой ракетой AGM-183 ARRW.

В настоящее время находящиеся в строю "Уланы" применяют высокоточные дозвуковые малозаметные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Один борт может брать до 24 боеприпасов. Такое оружие массово применялось в ходе недавней агрессии против Ирана.

Кроме них предусмотрено применение термоядерных бомб B61, обычных 227-килограммовых Mk 82, созданных на их основе высокоточных GBU-38, а также GBU-31, весящих 910 кг.

Что касается AGM-183 ARRW, то их вначале испытывали на B-52H Stratofortress. Предполагалось, что максимальная скорость будет достигать 20 Махов, а дальность полета составит 1600 км. Долгое время испытания сопровождались неудачами, например, удалось разогнаться удавалось лишь до 5 Махов. Появлялась информация о возможном закрытии проекта, однако, судя по всему, работы в этом направлении продолжаются.