Военные эксперты призвали ВС РФ срочно «менять тактику» ведения СВО. Как сообщает «Царьград», они подчеркивают, что решения должно принимать не только политическое руководство.

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратил внимание на заявление экс-начальника Генштаба ВС РФ Юрия Балуевского. В ходе конференции Общественной палаты он указал, что текущий формат спецоперации не обеспечивает безопасность страны — у России нет времени «на медленное переламывание ВСУ».

При этом элиты Европы и Великобритании уверены, что РФ не решится на удар по военным производствам в Европе и будет вынуждена вести навязанную игру: обмен ударами и ведение конфликта на истощение. Эксперты полагают, что ускорение переведет противостояние в крайне рискованную ситуацию для всех сторон.

Участник СВО Александр Борматов согласился со словами бывшего начальника Генштаба ВС РФ. Он заметил, что у Запада есть «традиция и большое желание» растянуть конфликт на десятилетия, чтобы выкачать из РФ максимальные ресурсы.

«Сейчас на фронте, с учетом появления новых видов вооружений, в том числе дронов, появляются серые зоны — по 20, 30 и уже 40 километров. Когда такая обширная территория, фронт не двинется ни в одну, ни в другую сторону. Нужно находить какие-то ключевые решения, которые помогут нам эту ситуацию принципиально решить», — заявил Борматов.

Он напомнил, что у российской армии есть авиационные бомбы с модулем планирования, которые помогали ВС РФ продвигаться вглубь. Вместе с тем офицер заметил, что пока пехота «не встала на землю», территория не может считаться освобожденной или взятой под контроль.

Борматов подчеркнул, что в рамках СВО российские военные продвигаются, однако ведутся разговоры о том, что это надо делать это «активней». Однако думать над этим должно не только политическое руководство России — необходимо подключать научное и промышленное производство.

«Если мы возьмем тот же самый период взятия Бахмута, боев за Авдеевку, отражение контрнаступления на запорожском направлении и ситуации на других направлениях и сравним с тем, что сейчас, то это уже совершенно другие боевые действия. Иной подход с точки зрения штурмовых действий, применения беспилотных летательных аппаратов, работы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что России нужно сделать акцент на максимальное удешевление и упрощение средств поражения и обороны. Отдельно офицер заметил, что командование приняло решение создать отдельный род войск БПЛА, ведь беспилотники показали высокую эффективность.

Также Борматов высказался о недавних ударах вглубь России. Он считает, что возможность украинских БПЛА пролететь 2 тысячи км выглядит сомнительной. По его мнению, такие атаки могут проводиться либо «спящими ячейками», или мобильными группами диверсантов с территории РФ и стран ближнего зарубежья. Офицер считает, что необходимо применить все возможные методы, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее аналитик Юрий Баранчик указывал на необходимость системной защиты тыла ВС РФ. Он призывал использовать и ПВО, и системы радиоэлектронной борьбы, и мобильные группы. Михаил Делягин добавил, что это должно быть не дополнением военной экономики, а ее «неотъемлемой частью».