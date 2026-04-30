ВС РФ могут «принудить к капитуляции» ВСУ в районе Константиновки

Российские подразделения ведут бои в районе Константиновки, добиваясь в том числе и контроля над трассой Н20. Что происходит в городе и вокруг него, разбиралась газета aif.ru.

Военкор Юрий Котенок сообщил о том, что российские войска охватывают Константиновку с востока и запада, а также с боями пробиваются с севера, двигаясь от поселка Новодмитровка.

«В городе – бои в районах Гора, Шанхай, Железнодорожный, Промышленный, Донецкий, Берестовый, Южный Солнечный, 7 ветров, Красном городке и промзоне цинкового завода», — отметил он.

При этом, по словам военкора, удары по очагам обороны Вооруженных сил Украины систематически наносят авиация, артиллерия и БПЛА.

А по данным военкора Александра Коца, в случае одновременного наступления из Ильиновки и Новодмитровки российские бойцы смогут взять под контроль трассу Н20 на Дружковку.

«Это позволит лишить гарнизон снабжения и либо принудить его к капитуляции, либо к попытке пойти на прорыв», — пояснил он.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил о том, что операция по освобождению Константиновки перешла в решающую фазу.

А глава Минобороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия города для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск.