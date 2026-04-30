ВСУ начали тестировать европейский аналог Starlink

Украинские военные начали использовать в зоне спецоперации европейские аналоги Starlink, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, при исследовании фрагментов сбитого украинского БПЛА российские бойцы обнаружили изменённую систему навигации и связи.

Марочко предположил, что украинские боевики уже тестируют систему низкоорбитальной спутниковой группировки Европейского союза IRIS², которая может стать альтернативой Starlink.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» оставили дроноводов ВСУ без средств связи, уничтожив антенну пресловутого комплекса Starlink.

