Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов.

Об этих странностях РИА Новости сообщил боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Пика.

«После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», — рассказал он.

Он также добавил, что солдаты ВСУ не реагируют на ранения так, как обычно.

Военный выразил мнение, что украинские бойцы могут находиться под воздействием «каких-то веществ». Кроме того, отметил Пика, подобные эпизоды стали встречаться чаще.

Ранее газета The Guardian писала, что военнослужащие ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Сообщается, что у многих солдат развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», поскольку в украинских войсках не разглашают данные о числе военных, страдающих данным недугом.