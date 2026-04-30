Осведомленный источник, знакомый с функционированием рынка вербовки наемников для зон конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости о новых тенденциях в рекрутинговой политике командования ВСУ.

В условиях острой нехватки личного состава и дефицита собственных мобилизационных ресурсов украинская сторона приступила к активной вербовке граждан целого ряда латиноамериканских государств.

По словам собеседника агентства, к найму в качестве боевиков привлекаются выходцы из Венесуэлы, Колумбии, Гондураса, Мексики, Никарагуа и Панамы, причем наличие у них какого-либо военного опыта или соответствующей квалификации не играет роли. Ключевым условием набора является лишь наличие гражданства одной из перечисленных стран.

Ранее сообщалось, что Залужный призвал несуществующего сына привести Украину к победе.