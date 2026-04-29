Судно загорелось вблизи Одессы после удара

Украинские СМИ сообщают о горящем возле Одессы судне. По информации издания «Страна.ua», судно горит в море после взрыва 29 апреля.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, подробности не уточняются. Также не называется тип судна и причина взрыва.

Ранее военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что противник осознанно добивается экологической катастрофы в Черном море, и назвал ряд объектов в Одессе, уничтожение которых окажется очень болезненным для киевского режима.

По мнению аналитика, в первую очередь надо бить по мостам. Он отметил, что можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам.