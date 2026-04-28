На Украине анонсировали «тяжелую ночь»

На Украине в ночь на среду, 29 апреля, ожидают запуск около 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Массированную атаку анонсировал Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

По имеющимся данным, зафиксированы пуски БПЛА минимум с пяти точек.

«Ночь будет тяжелой», — цитирует канал украинские ресурсы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России в течение недели с 20 по 26 апреля нанесли несколько тысяч ударов по Украине. «В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов», — написал украинский лидер.