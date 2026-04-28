Джихадисты объявили об осаде столицы Мали

Боевики джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ), объявили о начале тотальной осады столицы Мали Бамако. Об этом сообщает агентство LSI Africa.

Представитель террористической организации Абу Худейфа аль-Бамбари предупредил гражданских лиц не становиться между бойцами JNIM и малийской армией, заявив, что они «могут стать мишенью». Он подчеркнул, что сейчас всем людям и транспортным средствам запрещено покидать город.

По словам боевика, «большая часть военной инфраструктуры» вокруг столицы страны была уничтожена, а группировка держит «многих малийских военнослужащих в качестве военнопленных».

Вечером 25 апреля боевики-джихадисты расправились с министром обороны Мали Садио Камарой, подорвав его резиденцию заминированным грузовиком.