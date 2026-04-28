Российские войска провели успешную операцию, целями которой стали портовая зона Одессы, где разгружались корабли с оружием из Европы, а также гостиница, где жили инструкторы НАТО. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам Липового, порт в Одессе находится под пристальным вниманием российской разведки, так как туда приходят суда с вооружением и военной техникой. И в ночь с 26 на 27 вся военная инфраструктура, которая располагалась в портовой зоне города, подверглась обстрелу.

«В ходе атаки этой ночью под удар попал корабль, который был полностью забит боеприпасами и военной техникой», — пояснил Липовой.

Также, по его словам, среди целей ВС России оказалась и гостиница, где жили как иностранные наемники, так и инструкторы, кураторы из НАТО, которые контролируют правильность применения вооружения, поступающего Вооруженным силам Украины.

«Кроме того, это могли быть другие иностранные сотрудники, которые задействованы в ВСУ, которые работают непосредственно с иностранными наемниками. Там же есть несколько учебных центров, где проходят обучение операторы дронов. Уничтоженная гостиница была полностью переделана под военные нужды», — объяснил Липовой.

Он отметил, что обычно удары по территории Одессы, которая давно превратилась из мирного порта в военный объект, наносятся, как «только выявляются места концентрации личного состава, складирования боеприпасов, военной техники».

Ранее российские беспилотники нанесли удары по портовым складам в Одессе, а также по военной инфраструктуре в Килие — в нескольких километрах от границы с Румынией. По данным источников, в портах разгружались суда с особо опасным грузом, после российского удара в небо взметнулся столб огня.