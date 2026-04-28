«Калашников» поставил «Гранат-4Э» с ГОЭСЦН заказчику

Концерн «Калашников» поставил комплексы с разведывательными дронами «Гранат-4Э» заказчику. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Беспилотник оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания (ГОЭСЦН). Аппараты способны помечать цели лазером для высокоточных боеприпасов с лазерной головкой наведения.

Беспилотник самолетного типа развивает скорость до 130 километров в час, а взлетная масса «Граната-4Э» составляет 55 килограммов. Радиус применения при прямой видимости — до 55 километров. Для запуска дрона используют катапульту. Аппарат работает на высотах до 3000 метров.

Ранее в апреле «Калашников» показал модернизированный разведывательный дрон СКАТ 350М на международной выставке Defense Services Asia в Малайзии. Конструкторы увеличили количество каналов и диапазонов рабочих частот дрона.