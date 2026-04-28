Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют немецкие беспилотники Vector. Они регулярно становятся целями российских расчетов на добропольском направлении, о чем журналистам РИА Новости рассказал военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным Дрост.

© Лента.ру

Уточняется, что вражеские силы используют этот вид дронов на постоянной основе.

«Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного — около 200 тысяч евро», — добавил собеседник издания.

Кроме того, военнослужащий рассказал о порядке действий при обнаружении цели. Сначала поступает информация о взлете, затем расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается и работает по цели.

«Бывает, что за день сбиваем по три-четыре аппарата. В целом таких дронов у противника много», — отметил Дрост.

Ранее командир расчета ударных дронов с позывным Игла рассказал, что операторы беспилотных систем группировки «Север» ожидают украинских бойцов в засадах, приземляя дроны на землю перед атакой. По его словам, уничтожение техники серьезно затрудняет снабжение ВСУ на линии боевого соприкосновения, а также помогает российским штурмовым группам эффективнее вести наступление.