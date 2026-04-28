В российском городе раздались мощные взрывы

Туапсе атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, атака дронов продолжается уже несколько часов, ее отражают средства противовоздушной обороны (ПВО). В одном из районов города произошло возгорание. Подробности пока неизвестны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. По предварительным данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 3 воздушные цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе.