В Севастополе работает ПВО

Вечером в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил в своем канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно его сообщению, военные в Севастополе отражают очередную атаку ВСУ, в городе работают мобильные огневые группы и ПВО.

По предварительным данным, уже сбито три украинских беспилотника в районе мыса Херсонес и в районе Омеги.

Губернатор Севастополя призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности до отбоя тревоги. Также гражданам рекомендовано оставаться в безопасных местах.