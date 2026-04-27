В России оценили передачу танка Abrams КНДР

Западную бронетехнику из зоны СВО, которую демонстрируют в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне, могли изучить корейские ученые. Передачу трофеев КНДР оценил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, сделанных в ходе церемонии завершения строительства музея, можно заметить танки Abrams и Leopard, а также боевые машины пехоты (БМП) Marder и Bradley. Канал допустил, что доступ к западным образцам вооружения был одной из причин участия КНДР в СВО.

Также автор предположил, что полученные западные машины были внимательно изучены местными инженерами.

В марте обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт писал, что Киев практически полностью вывел танки M1 Abrams с линии фронта из-за российских дронов-камикадзе.

В феврале заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Трушин сообщил, что российские инженеры завершили изучение значительного числа образцов иностранной техники, которую использует Киев.