Минобороны раскрыло потери среди боевиков в Мали

Боевики, пытавшиеся совершить госпереворот в республике Мали, потеряли более 2500 человек личного состава. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе отражения террористического нападения военнослужащими Африканского корпуса были применены все типы вооружения (...). Солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой. В ходе боевых действий потери противника составили из личного состава более 2500 человек», — отмечает оборонное ведомство.

Кроме того, было уничтожено 102 единицы автомобильной техники, 2 «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов. В Минобороны уточнили, что бойцы российского Африканского корпуса в Кидале более суток вели бои в полном окружении, отразив четыре массированные атаки.

Ранее стало известно, что Африканский корпус Вооруженных сил России предотвратил госпереворот в Мали.

28 апреля политолог и эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Франция косвенно заинтересована в атаке на Африканский корпус в Мали, однако ее влияние является не прямым, а косвенным.