На Украине прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

По данным украинского телеканала «Общественное», сегодня уже были сообщения о взрыве в городе.

«В Николаеве вновь был слышен взрыв», - отмечает издание.

При этом в части Николаевской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары по Днепру. Также очевидцы сообщили о не менее чем 20 взрывах в Шостке Сумской области. Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что целями атак были мастерские по производству дронов, а также места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, в том числе и инструкторов и советников из стран НАТО.