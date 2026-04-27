В поселке Казачья Лопань в Харьковской области националистами Вооруженных сил Украины (ВСУ) была «зверски» убита пенсионерка. Об этом со ссылкой на данные канала российской группировки войск «Север» «Северный ветер» пишет aif.ru.

По данным источников издания, в расправе участвовали военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани. Отказавшиеся участвовать в преступлении двое военнослужащих дезертировали из подразделения», — отмечается в статье.

Напомним, что после освобождения сел в Курской области, захваченных Водруженными силами Украины, стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 человека, в том числе и женщины.