Дроны ВСУ ночью атаковали Энергодар

Дроны вооруженных сил Украины атаковали минувшей ночью город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар, безуспешно пытаясь поразить вышки связи, заявил в интервью РИА Новости глава города Максим Пухов.

Кроме того, по информации Пухова, БПЛА противника дважды атаковали автомобили в промышленной зоне города.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность Российской Федерации.