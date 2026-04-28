Уровень потерь среди иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 25 процентов, из-за чего безвозвратные потери могут составить более пяти тысяч человек. Такую оценку в интервью ТАСС дал французский военный корреспондент Лоран Брайар.

«Уровень потерь впервые с 2024 года снижается, составляя 25,37 процента от общего числа. Один из четырех не вернется. Их отправляют на бойню, Украина приносит их в жертву», — сказал он.

По его словам, в поименных списках погибших иностранных наемников значатся 1528 человек. Если применить текущий процент смертности на всю численность иностранного контингента, составляющую около 20 тысяч человек, то реальные потери среди них можно оценить в 5074 человека.

Ранее сообщалось, что на стороне Украины воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Большинство наемников — около семи тысяч — прибыли из Колумбии.