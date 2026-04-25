В Днепре произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Днепр (Днепропетровск) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в публикации. Другие подробности инцидента не приводятся.

25 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что пункт связи и штаб, координирующий запуски и наведение на цели украинских беспилотников, уничтожены ударом в городе Городня Черниговской области.

По его словам, штаб находился на территории бывшего аэродрома и рядом с ним.