Дрон ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, эвакуировано 50 человек. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Глава региона добавил, что в области действует режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах. «Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Паслер также напомнил жителям региона о запрете подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО) или дронов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным Shot, в здании выбиты стекла на верхних этажах и виден дым. По предварительной информации, есть пострадавшие. По неофициальной информации, город был атакован беспилотниками типа «Лютый».

Ранее обломки одного из украинских дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате происшествия были повреждены минимум три квартиры на двух верхних этажах. Также осколками посекло автомобили.