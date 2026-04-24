Исторический для армии США момент объяснили

На Ближнем Востоке впервые с 2003 года одновременно находятся три американских ударные авианосные группы. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что это не столько демонстрация силы, сколько плановая ротация.

Один из авианосцев, по его словам, получил повреждения — на борту произошел пожар, и ему требуется срочный ремонт. После дежурства, которое длится два-три месяца, корабли обычно сменяют друг друга.

«Присутствие американцев в регионе пока не ослабевает, они пытаются его нарастить. Группы выполняют задачи и создают двойное прикрытие. Но один из авианосцев после аварии покинет оперативный район», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца. Сообщается, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77), а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.