В зоне Запорожской АЭС нарастает количество ударов ВСУ

В зоне Запорожской АЭС нарастает количество ударов украинских войск.

Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом».

«Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна — посеять панику, дезориентировать персонал», — подчеркнул он.

Сейчас ЗАЭС запитана только по одной линии — «Ферросплавной-1» на 330 кВ. Как уточнил Лихачев, начать ремонт опоры, которая находится в акватории Днепра, можно будет лишь после понижения уровня воды после паводка.

При этом площадка объекта укреплена модулем из 20 резервных дизель-генераторов и может около 18 дней оставаться без внешнего энергоснабжения.

«Но все же это гражданские объекты, которые невозможно защитить от прямого мощного военного удара. Да, есть защита от падения самолета, от дронов, но они все равно уязвимы перед тяжелыми вооружениями», — отметил глава «Росатома».

В связи с этим, добавил Лихачев, российская сторона все время призывает мировое сообщество, МАГАТЭ, «чтобы не допустить никаких рисков».

16 апреля гендиректор «Росатома» заявил, что Украина ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и население Энергодара, ситуация крайне сложная.

7 апреля беспилотник ВСУ сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. Администрация Энергодарского городского округа сообщила, что комплекс сейчас на капитальном ремонте, поэтому детей внутри не было, и никто не пострадал.