ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Белгородская область продолжает подвергаться массированным атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, за минувшие сутки под удар попали семь муниципальных образований, в результате чего пострадал мирный житель, а инфраструктура региона получила серьезные повреждения.

В городе Грайворон дрон атаковал легковой автомобиль, что привело к ранению водителя. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные поражения, сейчас он переведен в больницу Белгорода. Всего в Грайворонском округе зафиксированы повреждения более 15 частных домов, нескольких социальных объектов, административного здания и ряда автомобилей.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Шебекинском округе, где в результате атак БПЛА пострадали жилые постройки, газовое оборудование, линии электропередач, грузовой и легковой транспорт. В селе Маломихайловка один автомобиль был полностью уничтожен огнем. Аналогичные инциденты, сопровождавшиеся повреждениями транспортных средств и домов, произошли в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Волоконовском округах.

Напомним, что это уже не первая серия налетов за последнее время. Ранее губернатор Гладков сообщал об аналогичных атаках, в ходе которых пять человек получили ранения, а город Белгород временно оставался без электроснабжения из-за повреждения объекта инфраструктуры. Экстренные службы региона продолжают фиксировать последствия ударов и проводить восстановительные работы.