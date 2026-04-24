Стало известно рассказал о «редком случае» в зоне СВО

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев назвал редким случаем историю российского военного, которому удалось уклониться от атак двух дронов. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как российскому военному удалось уйти от атак двух беспилотников ВСУ. На записи видно, как два дрона преследуют солдата, сбрасывают на него взрывчатку, но он сбивает дроны с курса, маневрируя рядом с опорой линии электропередач, а затем стреляет по дронам из автомата.

«Этот случай действительно редкий… Если против солдата работает профессионал - он погибнет однозначно, если только не произойдет чуда…», - так это видео прокомментировал Кондратьев.

Он предположил, что военный остался жив, поскольку операторы дронов ВСУ были неопытными, либо благодаря «сочетанию факторов, давшему шанс выжить».

Кондратьев добавил, что солдата атаковали обычные FPV-дроны, управляемые по радиоканалу и несущие боевую часть. По его словам, дронов сейчас настолько много, что их используют даже для атак на солдат-одиночек.