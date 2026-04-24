Украина направила «Писюны» против российских «Гераней»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют перехватки P1-Sun, иногда называемые «Писюнами», против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Юмор у них такой», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что перехватчики P1-Sun запускаются с самолетов Ан-28.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», кроме P1-Sun, с Ан-28 применяются перехватчики AS3 MEROP.

Ранее портал TWZ заметил, что объекты США на Ближнем Востоке от атаки иранских дронов-камикадзе Shahed защитили проверенные на Украине перехватчики беспилотников Merops.